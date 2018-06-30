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30 Haziran 2018 15:26

İznik’i festival coşkusu sardı

Uluslararası İznik Çini ve Sanat Festivali dünyanın bir çok yerinden ekipleri ağırlıyor.

İznik’i festival coşkusu sardı

30 Haziran 2018 15:26


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İznik Çini ve Sanat Festivali bu sene uluslararası boyut kazandı. İznik Sahili Üç Yol mevkiinden başlayan kortej yürüyüşü İznik Belediyesi Mehter Takımının marşlarıyla Milli İrade Meydanına kadar devam etti. Milli İrade Meydanında gerçekleşen açılış programında ilk olarak misafir ülkeler ve folklor ekipleri tek tek sahneye çıkarak tanıtıldı.


Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Kolombiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Masters Kılıç Kalkan, İznik Batum Derneği ve İznik Halk Dansları Folklor Ekiplerinin gösterileri ilgi gördü. Gecenin sonunda sahneyi ünlü sanatçı Ekin Uzunlar devraldı.


Belediye Başkanı Osman Sargın, “Osmanlı’nın ilk başkenti İznik’in Çini ve Sanat Festivali’ne her biriniz hoş geldiniz.Bizler 4 yıl evvel bu meydana sizlerin karşısına çıktığımızda bir çok vaatlerde bulunmuştuk. Bugün o vaatlerin tamamını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.Çünkü bizler bu memlekete hizmetkar olmaya talip olduk. Bu yıl 4. Uluslararası İznik Çini ve Sanat festivalini gerçekleştiriyoruz. Artık İznik alt yapısıyla, üst yapısıyla hak ettiği hâle geldi” dedi.




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