İznik’in binlerce yıllık tarihi ayağa kalkıyor.

İznik’te bulunan Roma Tiyatrosu, İstanbul Kapı ve gölün içindeki bazilikanın turizme açılması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

1980 yılında ilk kazıların başladığı Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar 2015 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde yürütülüyor. Tiyatronun ziyarete açılması planlanıyor. 100 yılın keşfi olarak değerlendirilen İznik Gölü’ndeki bazilikanın ise su altındaki çalışmaları bitirip müze olması için çalışmalar hızlandırıldı. Bazilikadaki tarihi yerleşimi dalarak izlemek ya da seyir terasları ile yukarıdan görmek için projeler yürütülüyor. İznik’te bir diğer çalışma da 2 bin yıllık İstanbul Kapı’da yapılıyor. Şapel ve taştan yolların bulunduğu bu tarihi yapı da turistlerin ilgi odağı olacak. Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait mermer bloklar halinde döşenmiş yolların gün yüzüne çıkartılması tarih meraklılarını da heyecanlandırıyor. Son olarak 1. Murat Kültür Merkezi’nin (Hamamı) çini müzesi olması için fizibilite çalışmalarına başlandı.

“Bazilika bütün dünyanın ilgisini çekecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’te devam eden tarihi yapıları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 2014 yılında İznik Gölü’nde keşfedilen bazilikanın dünya genelinde alaka uyandıracağını dile getiren Aktaş, “2015 senesinde başlayan ama son 1 yıldır hız kazanmış çalışmalar bazilikada devam ediyor. Hocamız Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığı’nda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse ediliyor. Burada işin iki boyutu var. Birinci boyutu su altındaki bazilikanın yaşam alanlarının ortaya çıkartılmasıdır. 7. Konsülün burada toplanmasının net delilerini de hocamız açıkladı. Şu an bize yurt dışından bununla ilgili gelen talepler de var. Öncelikle alt taraftaki çalışmanın bitirerek müze şeklinde dönüştürülüp bir kurgunun hazırlanmasıdır. İkinci önemli boyutta bu su altında olması hasebiyle burayı dalarak ziyaret etmek olabilir. Seyir terasları ile veyahut içerde oluşturulacak cam odalarda mekanlar oluşturulması gerekiyor. Kıyı kanununa göre mevzuat açısından sıkıntı olacak konular var ama onu milletvekilimize ilettik. İznik’te surlar, kapılar, müzeler tarihi güzellikler var ama ben bazilikanın çok farklı farkındalık oluşturacağını, bütün dünyanın ilgisini çekeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

“Türkiye’de eşi benzeri yok”

İlk kazıları 1980 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan, 2015 yılından itibarense Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilen Roma Tiyatrosu’nu da ziyaret eden Aktaş, “Milattan sonra 98-117 yılında yapımına başlandığı biliniyor. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarıyla işin kurgusu hazırlanmaya çalışıldı. Çok değerli hocamızın verdiği bilgiler doğrultusunda son dönemde çalışmalar hızlandırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bu işin projelerinin sunulmasının arifesindeyiz. Bunun ardından restorasyon çalışmaları başlayacak. Yapının Türkiye’de eşi benzeri yok. Şehir merkezinden korunmuş bir yapı. Bugüne kadar verilen emekler uzun sürede oldu ama İznik’te bu süreci tamamlayacak en önemli faaliyetlerden bir tanesi olacak. Özellikle dışarıdan gelen turistlerle alakalı, kurulacak kurgu ile beraber gezilmesi tavsiye edilecek yerlerden biri olacak. Burada araştırma çalışmaları kapsamında heyecanlı çalışma sürüyor. 2015’ten beri bu çalışmalara da 1 milyon 600 bin TL civarında bedel harcandı. İznik’te ciddi değerler var. Bu değerler bir çerçeve içerisinde bütünlük içerisinde sunulursa İznik’ ve Bursa’yı hareketli günler bekliyor. Buna dair döngüler de başladı. Farklı ülkelerden de soruluyor. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla maalesef bazı yapılar orijinalliğini de kaybediyor. Bizde bu yapıları muhafaza ederek çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kapı amfi tiyatro olacak

2 bin yıllık İstanbul Kapı’yı sadece bulunan bölge ile alakalı değerlendirmemek gerektiğini söyleyen Aktaş, “Karşısında hızarcılar, keresteciler vardı. O bölge ile alakalı İznik Belediyesi proje hazırladı. O bölgeyi de kaldırıyoruz. Orada gelen turist otobüslerinin rahat park edip, gezip dinlenebileceği amfi tiyatro oluşturacak” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak 1. Murat Kültür Merkezi’nin (Hamamı) çini müzesi olması için fizibilite çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi.