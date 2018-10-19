İznik'li bisikletçiler 400 kilometre pedal sürüp Anıtkabir ve Beştepe'ye çıkarma yapacak

Bursa'nın İznik ilçesinden 29 bisikletçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümünde 5 günlük bir maratonla Ankara'ya pedal sürecek. Grup 24 Ekim'de İznik eski belediye binası önünden hareket ederek Bilecik, Eskişehir güzergahını takiben Anıtkabir ve Beştepe'ye gidecek.

Grup adına konuşan Serdar Aydın, '1075'ten 2018'e, İlk başkentten son başkente, İznik'ten Ankara'ya Cumhuriyet'imiz için pedallıyoruz, sağlığımızı koruyoruz" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "5 gün pedal çevireceğiz. 400 kilometrelik bir etabı kat edeceğiz. İlk durağımız Anıtkabir, sonrasında Cumhurbaşkanımızı Beştepe Külliyesi'nde ziyaret edeceğiz. İznik'ten Anadolu Selçuklu Devleti ve Türk Bayrağı'nın İznik çinisi üzerine işlenmiş motifini Başkan Erdoğan'a sunacağız. Amacımız sağlıklı nesillerin yetişmesi. Projemizin sloganı da sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına dikkat çekmek. İznik'i Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. 4 medeniyete başkentlik yapmış eşsiz güzelliklerle ve tarihi eserlerle dolu beldemizin Unesco Dünya Miras listesine alınması için de hem Büyükşehir hem İznik Belediyemiz güzel çalışmalar yapıyor. İznik'in hakettiği turizm değeri ve tanıtımını yapabilmek için de böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan bir de talepte bulunacaklarının altını çizen Aydın, "İznik Gölü Türkiye'nin 5.büyük gölü. Yakın zamanda ortaya çıkan bazilika ile değeri bir kat daha artmış durumda. Başkan Erdoğan'dan bisikletçiler olarak İznik Gölü'nün çevresinde uluslararası kullanıma açık bir bisiklet yolu inşa edilmesi için de destek talebinde bulunacağız" şeklinde konuştu.