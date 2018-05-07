İznikli Hak aşığı anıldı

Büyük alim ve mutasavvıf Eşrefzâde Abdullah Rumî Hazretlerini anma programı Eşrefzâde Camii meydanında yapıldı. Büyük Hak aşağının 549. ölüm yıl dönümü münasebeti ile bu yıl dördüncüsü tertiplenen anma programını İznik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü organize etti. Öğle namazı öncesi resmi konuşmalar yapılırken, namaz sonrasında ise evrâd ü ezkâr okundu. Programa İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Akif Hayta, Bursa Numaniye Dergahı’nın banilerinden ve Eşrefoğlu Rumi’nin ondördüncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan, İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Başkan Osman Sargın yaptığı konuşmada, "Bugün büyük Hak aşığı Eşrefzâde Abdullah Rumî’nin vefatının 549’uncu senesinde sizleri onun huzurunda misafir edebildiğimiz için bahtiyarız. Bu vesile ile gönül insanı, Allah dostu Eşrefoğlu Abdullah Rumi Hazretlerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Anadoluda asırlardır Peygamber Efendimizin varisleri olan gönül adamları, onun ahlakını yaşamaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. Eşrefoğlu Rumi, ‘Bu alem sanki ateşten bir denizdir / Ona kendini atmanın adıdır aşk’ buyuruyor.. İşte bizler de gerektiğinde ateşten denize kendimizi atmayı göze almalı, bu aşka, bu dirayete, bu heyecana sahip olmalıyız. Ve bu anlayış ile milletimize hizmet etmeliyiz. Malumunuz Eşrefoğlu Rumi ve onun gibi nice Allah dostları, Anadolu’yu İslam nuruyla, canlarıyla, kanlarıyla mayalayarak bize miras bıraktılar” diye konuştu.

Programa katılanlara köfteli çorba ikram edildi.