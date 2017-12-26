İznikli zeytin üreticisine 52 milyon TL ödeme yapıldı

Ürün alımlarının devam ettiğini ifade eden Sürücü, üretici ortakların alın teri ve emeklerinin karşılığını daha kısa sürede ve gecikmeden alabilmeleri için bu alım sezonunda ödeme planında iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Sürücü, kooperatife teslim edilen zeytin bedellerinin yüzde 80’inin peşin olarak her hafta perşembe günleri ortakların Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına yatırılmak suretiyle ödendiğini söyledi. Sürücü, kooperatifin bu yıl da kotasız alım yaptığını hatırlatarak, alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 36’lara varan oranda artış yapıldığını ve zeytin alım fiyatları ile ödeme planının alımlara başlamadan önce erken tarihte açıklandığını bildirdi. Alım yerleri hakkında da bilgi veren Sürücü, "Kooperatif merkez deposundaki 7 adet alım kapısında sabah 07:00’den akşam 21.00’e kadar alım yapılıyor. Açılan 25 adet alım merkezinde kooperatif ortaklarına kolaylık sağlamak ve sabahları zeytin teslim etme telaşından kurtarmak amacıyla alımlar gece yapıldı. Alınan tedbirler sayesinde ortaklara saatlerce kuyrukta beklemeden ürünlerini kooperatife teslim etme kolaylığı sağlandı" dedi.

Ergün Sürücü, 25 Ekim’de başlayan zeytin alım kampanyasında 52 milyon TL karşılığında 8 bin 127 ton ürün alındığını söyledi. Sürücü, kooperatif ortaklarına gelecek yıl teslim edecekleri ürün bedellerinden ve bu yıldan bakiye kalan yüzde 20 alacaklarından mahsup edilmek üzere gübre, göztaşı ve zirai ilaç satışı ile ilgili talep alma işlemine başlandığını ve en kısa sürede dağıtıma başlanacağını ifade etti.