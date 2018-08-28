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28 Ağustos 2018 11:04

İznik’te 9 günde 527 ton atık toplandı

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, kurban bayramı süresince 527 ton atığı ilçeden toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile yemekte bir araya geldi.

İznik’te 9 günde 527 ton atık toplandı

28 Ağustos 2018 11:04


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile buluştu. Yemeğe İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hıştıroğlu ve Necati Tosun, Belediye Meclis Üyeleri, Temizlik İşleri Sorumlusu Kadir Durmaz ve Temizlik İşleri Personeli katıldı. Mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak teşekkür eden Sargın, "Özellikle bayram zamanlarında yoğun bir şekilde çöp ve atık şikayetleri alıyorduk. Bu bayram siz değerli mesai arkadaşlarımızın gayreti ve sistemli çalışması ile bana hiçbir şikayet ulaşmadı. Ben bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu 9 günlük sürece ilçemizden 527 ton atık toplanarak nakil edildi" dedi.


İznik Belediyesi Eko Turizm Tesislerinde gerçekleşen yemek Belediye Başkanı Osman Sargın’ın yaptırmış olduğu dua ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.




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