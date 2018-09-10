İznik'te alt yapı tamam sıra üst yapıda

BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik ilçesine bağlı iki mahallenin daha alt yapısını yeniledi. Çalışmalar kapsamında İznik'in Göllüce ve Çamoluk mahallelerinde tamamlanan içme suyu ve şebeke çalışmalarının ardından, asfalt ve sathi kaplama yapıldı.

Alt yapının tamamlandığı yerlerde sıcak asfalt kaplamalarıyla hizmetleri Bursa'nın her köşesine ulaştırmak isteyen BUSKİ Genel Müdürlüğü, projelendirilen alt yapı çalışmalarının yanında zemin iyileştirme çalışmalarına da büyük önem veriyor. Kış aylarına girmeden asfalt çalışmalarını bitirerek şehri güzel bir kimliğe kavuşturmayı hedefleyen BUSKİ, Ocak 2018'den Ağustos ayı sonuna kadar geçen sekiz aylık süreçte 50 bin ton asfalt kaplama, 53 bin ton asfalt yama ve 220 bin metrekare sathi kaplama yaptı.