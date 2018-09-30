İznik'te avcılar bayram yaptı

Av sezonunun açılmasıyla İznik Avcılar Derneği tarafından düzenlenen Avcılar Bayramı etkinliğine İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Yıldırım, İsmail Pencik, Yusuf Biçer ile İznik Avcılar Derneği Başkanı Aytaç Çömez, Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, dernek yöneticileri ve kayıtlı 200 avcı katıldı. Etkinlikte avcılar sürek avı gerçekleştirdi.

Avcılar Bayramı etkinliğinde bilgi veren İznik Avcılar Derneği Başkanı Aytaç Çömez açıklamasında “Bugün Avcılar Bayramı etkinliğimiz içerisinde bir sürek avı düzenledik. Sürek avı doğrultusunda belirtmek gerekirse köylerdeki çiftçilerimizden gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda Kaymakamlığımıza vermiş oldukları dilekçeler neticesinde alınan karar doğrultusunda Bursa Valiliğimize iletildi. Oradan Milli Parklar Müdürlüğüne konu iletilerek gerekli izinler alındı. Bugünde gelen avcı arkadaşlarımızı ile birlikte İznik Avlak Sahasında bir sürek avı gerçekleştirdik. Burada amaç kesinlikle nesli kurutmak değil, içlerinde ki belli azınlıkta sayılarını azaltmak. Ben katılımları dolayısıyla belediye başkanımıza ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da konuşmasında “İznik Avcılar Derneği tarafından düzenlenen Avcılar Bayramı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün düzenlenen etkinlik ile avcılar gerek sezon açılışını yaparak gerekse de bölgenin tüm avcıları bu etkinlikte buluştular. Ayrıca bu etkinlikte çiftçilere zarar veren sürek domuz avı da bu etkinlikte gerçekleştirilmiş durumda.40 yıldır bu etkinliği düzenleyen birlik ve beraberliklerini koruyan avcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, belediye meclis üyeleri ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri etkinlikte avcılar ile birlikte yemek yiyerek sohbet ettiler.