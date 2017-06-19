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19 Haziran 2017 13:12

İznik’te bayram hazırlığı

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ilçenin dört bir tarafında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İznik’te bayram hazırlığı

19 Haziran 2017 13:12


İznik’in taşra ve merkez mahallelerinde devam eden asfaltlama, kilitli parke taşı işlemesi, asfalt onarım ve yama çalışmaları, temizlik çalışmaları gibi birçok çalışmalar Ramazan Bayramının yaklaşılmasıyla hız kazandı.


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu ve Belediye Meclis üyesi Necmettin Çömez ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Osman Sargın, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde devam eden asfaltlama, kilitli parke taşı işlemesi, asfalt onarım ve yama çalışmaları, park ve bahçelerimizde ki temizlik faaliyetleri gibi birçok çalışmamıza Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla hız verdik. Bu kapsamda eksik asfaltlamalarımızı Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle tamamlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını yürütüyor. Garaj amirliğimize bağlı sulama ve yıkama araçları ilçemiz sokaklarında yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz parke taşı işlemesi, taşra mahallelerimizde ki Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi gibi birçok çalışmalarına hız vererek sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için başta gıda denetimleri olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımız ile her akşam ayrı bir mahallede iftar sofralarında bir araya geldik ve geliyoruz. Bu vesile ile şimdiden tüm hemşehrilerimin ve İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hep birlikte nice bayramlar diliyorum” dedi.




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