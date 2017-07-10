İznik’te Çarıklı Şenliği

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın. Müşküle Mahallesi’nde düzenlenen 3. Çarıklı Şenliği’ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Müşküle Muhtarlığı, Şehit Süleyman Güleç Kütüphanesi ve Dostlukspor Kulübü’nün düzenlediği Çarıklı Şenliği coşkuyla yapıldı.

Muhteşem göl manzarasında yapılan şenlikte konuşan Başkan Osman Sargın, “Müşküleli hemşerilerimizin kendilerinin tertiplediği bu şenliğin hazırlanmasında emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere bütün köy halkına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Protokol mensupları Dostlukspor Kulübü tarafından düzenlenen futbol müsabakasında dereceye giren gençlere plaketlerini takdim ederken, şenlikte misafirlere Müşküle’de hususi günlerde pişirilen harmanlar çorbası köy kadınları tarafından hazırlanarak misafirlere ikram edildi.