Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:25

İznik’te Çarıklı Şenliği

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen Çarıklı Şenliği ilgi gördü.

İznik’te Çarıklı Şenliği

10 Temmuz 2017 11:25


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın. Müşküle Mahallesi’nde düzenlenen 3. Çarıklı Şenliği’ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Müşküle Muhtarlığı, Şehit Süleyman Güleç Kütüphanesi ve Dostlukspor Kulübü’nün düzenlediği Çarıklı Şenliği coşkuyla yapıldı.


Muhteşem göl manzarasında yapılan şenlikte konuşan Başkan Osman Sargın, “Müşküleli hemşerilerimizin kendilerinin tertiplediği bu şenliğin hazırlanmasında emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere bütün köy halkına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Protokol mensupları Dostlukspor Kulübü tarafından düzenlenen futbol müsabakasında dereceye giren gençlere plaketlerini takdim ederken, şenlikte misafirlere Müşküle’de hususi günlerde pişirilen harmanlar çorbası köy kadınları tarafından hazırlanarak misafirlere ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    35°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!