İznik’te Enduro Şampiyonası

Yarışlar, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat:13.00’te 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’ndan başlayacak. İznik Elbeyli Er Meydanı’nda 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak yarışları İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İznik Motosiklet Kulübü organize ediyor.

Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, "İznik Belediyesi’nin desteğiyle pisti şampiyonaya hazırladık. Yaklaşık 100 sporcu Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yarışacak. Bu şampiyonaya bütün sporseverleri davet ediyorum. Şampiyona destek vererek sponsor olan kurum ve kuruluşlara, firmalara ayrıca teşekkür ediyorum. Kıran kırana yaşanacak yarışların sağlıklı ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum" dedi.

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama yarışları yapılacak. İkinci günse final yarışları gerçekleştirilecek.