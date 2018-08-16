Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 14:42

İznik’te Enduro Şampiyonası

Bursa’nın İznik ilçesi, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.

İznik’te Enduro Şampiyonası

16 Ağustos 2018 14:42


Yarışlar, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat:13.00’te 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’ndan başlayacak. İznik Elbeyli Er Meydanı’nda 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak yarışları İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İznik Motosiklet Kulübü organize ediyor.


Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, "İznik Belediyesi’nin desteğiyle pisti şampiyonaya hazırladık. Yaklaşık 100 sporcu Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yarışacak. Bu şampiyonaya bütün sporseverleri davet ediyorum. Şampiyona destek vererek sponsor olan kurum ve kuruluşlara, firmalara ayrıca teşekkür ediyorum. Kıran kırana yaşanacak yarışların sağlıklı ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum" dedi.


Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama yarışları yapılacak. İkinci günse final yarışları gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç