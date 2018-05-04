İznik’te Eşrefoğlu Rumî Hazretleri anılacak

yıl dönümünde anılacak.

Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan anma programı 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 11.00’da Eşrefzade Camii bahçesinde yapılacak. Eşrefzâde Abdullah Rumî’yi "Anma ve Anlamak" programı İznik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü’nün yanı sıra Eşrefoğlu Rumi’nin on dördüncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan öncülüğünde 4. kez kabri başında yapılacak. Anadolu’da yaşayan büyük velilerden, Türk şairi, mutasavvıf Eşrefoğlu Abdullah Rumî Hazretleri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türklerin İslamiyet’i hayat tarzı haline getirmelerinde önemli rol aldı.

Kabrinin bulunduğu Eşrefzade Camii yanında yapılacak program, saat 11.00’de öğlen namazı öncesinde Kur’an-ı kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Öğle namazını mütakip evrâd u ezkâr okunacak. Programdan sonra da Eşrefzade Hazretleri’nin hayatını ifade eden eserlerin dağıtımı, günün anlam ve önemine binaen köfteli çorba ikramı yapılacak.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Anadolu’da asırlardır Peygamber Efendimizin varisleri olan gönül adamları, onun ahlakını yaşamaya ve yaşatmaya çalışmışlardır. İstanbul’da Eyüp Sultan, Konya’da Mevlana, Bursa’da Emir Sultan, Ankara’da Hacı Bayram Veli, İznik’te Eşrefoğlu Abdullah Rumi gibi Allah dostları Anadolu’yu canlarıyla, kanlarıyla mayalayarak bize miras bırakmışlarıdır. Bu yüce gönüllü hak erenleri hayatlarıyla asırlar boyunca şahit oldukları manevi hastalıklara şifa, mağrur kaldıkları karanlıklara kandil olmuşlardır. Yazdıkları, söyledikleri, çağırdıkları hep ilahî aşkadır. Aşkla olduğu için vefatlarından sonra da ruhlara ferahlık vermeye, insanlığa umut olmaya devam etmişlerdir. Bu vesile ile gönül insanı Allah dostu Eşrefzâde Abdullah Rumî Hazretlerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, bu yıl 4. olarak gerçekleşecek programa bütün halkımızı davet ediyorum” dedi.