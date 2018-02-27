İznik’te fetih coşkusu başlıyor

yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarda sona gelindi.

İznik Belediyesi, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İznik Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleşecek olan bu yılki şölende vatandaşları birçok sürpriz bekliyor. 2 Mart günü saat 14.00’de Yenişehir Kapı’da okunacak fetih salâsı ile başlayacak şölen, atlı birlikler, okçu birlikleri, folklor ekipleri, mehter takımı, protokol ve vatandaşların katılacağı kortej yürüyüşü ile devam edecek.

Kutlamalara Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hafız Osman Bostancı da katılacak. Ayrıca 2 Mart 2018 Cuma saat 20.00’de Bahadır Yenişehirlioğlu İznik Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda "Osmanlı Devleti’nde Fetih Anlayışı ve Osmanlı Medeniyeti" konulu konferansta İznikliler ile buluşacak.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz fetih kutlamalarına sayılı günler kaldı. Hazırlıklarda sona geldik. Ben bütün hemşerilerimi bu kutlu şölene ortak olmaya davet ediyorum” dedi.