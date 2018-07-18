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18 Temmuz 2018 16:54

İznik’te istihdam seferberliği sürüyor

İznik Belediyesi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği’ne katkıda bulunmaya devam ediyor.

İznik’te istihdam seferberliği sürüyor

18 Temmuz 2018 16:54


Belediye Kültür Merkezi’nde Aunde Teknik Tekstil Sanayi A.Ş yetkilileri, İşkur yetkilileri ve İznik Belediyesi İnsan Kaynakları yetkilileri ile birlikte iş başvuruları alınarak, firma yetkilileri tarafından yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Başvuruların ilk gününde çalışmalara katılan Belediye Başkanı Osman Sargın, ilk gün 100’e yakın İzniklinin başvurusu alınarak yüz yüze görüşmeler yapıldığını söyledi.


Sargın, “Geçen yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği’ne İznik Belediyesi olarak özel kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle destek oluyoruz. Aunde Teknik Tekstil Sanayi A.Ş %100 yurt dışına ihracat yapan mevcut 2700 çalışanı bulunan bir firma. İstihdama katkı sağlıyoruz. Firma yetkilileri ve İşkur yetkilileriyle bugün gün boyunca belediyemizde 100’e yakın vatandaşımızın başvurusu alınarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Yurt dışına otomotiv kılıfı ihracatı yapan tekstil firmasına başvurmak isteyen, bilhassa dikiş tecrübesi bulunan vatandaşlarımız bilgi için belediyemiz insan kaynakları müdürlüğüyle irtibata geçebilirler” dedi.




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