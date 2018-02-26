İznik’te kaçak kazıya 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak’ta kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, Akçeşme Sokak’ta bir evin bahçesini bir süre izlemeye aldı. Bahçede kaçak kazı yapıldığını gören ekipler baskın yaptı. Polis, aralarında ev sahibi S.B.’nin de bulunduğu E.Y.(35), E.A. (53), M.A. (29), O.Ç. (46) ve S.T. (45) isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Şüphelilerin kazı alanına elektrik kablosu çektikleri, ampul yakıp kazıyı geceleri de sürdürdükleri belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.