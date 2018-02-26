Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 14:35

İznik’te kaçak kazıya 6 gözaltı

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

İznik’te kaçak kazıya 6 gözaltı

26 Şubat 2018 14:35


Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak’ta kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, Akçeşme Sokak’ta bir evin bahçesini bir süre izlemeye aldı. Bahçede kaçak kazı yapıldığını gören ekipler baskın yaptı. Polis, aralarında ev sahibi S.B.’nin de bulunduğu E.Y.(35), E.A. (53), M.A. (29), O.Ç. (46) ve S.T. (45) isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Şüphelilerin kazı alanına elektrik kablosu çektikleri, ampul yakıp kazıyı geceleri de sürdürdükleri belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç