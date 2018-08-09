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09 Ağustos 2018 03:48

İznik’te kanlı gece

İznik’te kız meselesi yüzünden meydana gelen kavga da bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İznik’te kanlı gece

09 Ağustos 2018 03:48

Olaydan 1 saat sonra zanlı emniyete giderek teslim oldu.


Olay, saat 01.30 da sahil yolu Şehit Sedat Pelit Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga da F.G. (18), Erdem Bozan’ı (19), karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı genç, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sahilde kavgaya tutuştular


Kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen olayda Gezer ve Bozan, Şehit Sedat Pelit Parkında sözlü tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine F.G., yanında getirdiği bıçağı çekerek Bozan’a sapladı. Ağır yaralanan genç Bursa’ya sevk olurken, F.G. olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan zanlı F.G. 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu.




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