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10 Ocak 2017 19:09

İznik’te kar zeytin ağaçlarını kırıp geçti

İznik’te kar zeytin ağaçlarını kırıp geçti

10 Ocak 2017 19:09

Bursa’nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, karın büyük tahribata sebebiyet verdiği zeytin bahçelerini gezdi.
Başkan Osman Sargın, meclis üyeleri ile birlikte zeytin üreticileriyle bir araya geldi. Zeytinlikleri gezen heyet, zarar gören açları inceledi. Kardan dolayı Göllüce, Müşküle, Mustafalı, Aydınlar, Derbent köylerindeki ağaçların yüzde 20’sinin kırıldığı bildirildi.
Tek gelirlerinin zeytin olduğunu belirten çiftçiler, “Sıcaklık eksi 7’lere düştü. Yoğun kar yağdı. Karın ağırlığına mukavemet edemeyen dallar kırıldı. Arkasından don olursa mahvoluruz” dedi.
Belediye Başkanı Osman Sargın, “Kar sebebiyle zarar meydana gelen zeytin bahçelerini gezdik. Yüzde 20’lere varan dal kırılmaları olduğunu gördük. Gerekli çalışmaları yaparak bakanlıklara bildireceğiz. Müstahsilin taleplerini ileteceğiz. İznik’in güney yakasında çok büyük tahribat var. İlçe Tarım Müdürlüğü de gerekli çalışmaları sürdürüyor. Allah daha büyük afetlerden korusun. Bütün zeytin üreticilerimize geçmiş olsun" dedi.



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