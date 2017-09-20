İznik’te kaya tırmanış rotaları açıldı

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanısıra yürüyüş parkurları tacir kanyonuyla doğaseverlerin ilgisini çeken İznik şimdi de kaya tırmanışı ile ilgilenen sporcuları bekliyor.

Dünyanın en iyi dağcıları arasında yer alan ve 14x8000 tırmanış projesinin 11’incisini gerçekleştiren milli dağcı Tunç Fındık ve çeşitli ülkelerde rehberlik yapan Mustafa Kalaycı ile birlikte İznik Balarım Köyündeki kayalarda tırmanış rotaları açmaya başladı. Bölgenin ilerleyen zamanlarda tırmanış sporuyla uğraşan sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Bursalı tırmanış sporcuları Orhan Topal ve Hilmi Sarı’nın da destek verdiği çalışmalarda önümüzdeki haftalarda Göllüce Sarıkayalarda da rota açılması planlanıyor.