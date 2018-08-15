İznik’te kırsal turizm canlanacak

Başkan Osman Sargın, kırsal kalkınma programı dahilinde İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde muhtarlara kahvaltılı toplantı yaptı. Sargın, “Bugün değerli muhtarlarımız ile hasbihâl etmek, dertleşmek ve hem de Yeşil Valiz Turizm Derneği ile proje geliştirmek için buradayız. Kırsaldaki kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamaları için nasıl bir proje yapabileceğimizi tartışacağız İlçemizin geliri turizm olduğu için bu yönde çalışmaları çeşitlendirmeliyiz. Turizm için kırsalda ve ilçemizde turizme nasıl katkı sağlayabiliriz, Ekonomik girdilerimizi nasıl arttırabiliriz, bunu ele alacağız" dedi.

Yeşil Valiz Sorumlu Turizm Derneği Başkanı Arzu Kutucu Özenen, "Kırsal turizm çok mühim. Herkes artık sakin, sessiz ve tabiî yerleri tercih ediyor. Kadınlarımıza büyük iş düşmektedir. Kırsal turizmin 12 aya yayılması gerekmektedir. Aile ve kültür değerlerimizi, sosyolojik dengeyi koruyarak bunu yapmalıyız. Bu projelere kadınlarımız önemli katkı sağlayacaktır. Ev ekonomisine de önemli katkı sunacaklar” diye konuştu.

Toplantının ardından anket formları muhtarlar tarafından dolduruldu. Anket formlarına göre proje hazırlanacak.