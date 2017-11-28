İznik’te kurtuluş coşkusu

yılı kutlandı.

Tören, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sargın, “Kültür abidesi, alimler diyarı İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’incı yılını kutluyoruz. Bundan 2200 yıl evvel Büyük Hun İmparatorluğu ile başlayan devlet geleneğimiz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam etmektedir. Bildiğiniz üzere devletimizin temsil makamı olan cumhurbaşkanlığımızın armasında büyük bir güneş etrafında 16 yıldız bulunmaktadır. Her yıldız medeniyetimizin kurduğu 16 devleti temsil etmektedir. Milletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğine sahiptir. 2023’e bizleri güçlü bir devlet olarak ulaştırmak istemeyen, haçlı anlayışıyla Türkiye’yi yeniden bir işgalin ortasında bırakmayı arzulayan hainlerce 15 Temmuz’da bir işgal girişimi olmuştur. Fakat devlet geleneğini 2200 yıllık bir tarihe dayandıran bu aziz millet bu işgal girişimine dur demiştir” dedi.

Öğrenciler İznik ile ilgili şiirler okurken, folklor gösterileri ile tören sona erdi.