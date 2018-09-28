İznik'te Millet Camii'nin temeli atıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde Millet Camii'nin temeli dualarla atıldı.

Selçuk Mahallesi'nde 2500 metrekarelik alana inşa edilecek caminin 350 metrekaresi ibadet alanı olacak. Cami, şadırvanı, kütüphanesi, kıraathanesi ve yeşil alanlarıyla bir külliyeyi andıracak. Çeşmeci Millet Camii'nin temeli törenle atıldı. Törene İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Osman Sargın, “Böylesine güzel bir günde böylesine hayırlı bir eserin temelini atıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Burada sadece bir cami temeli atmıyoruz. Bir nevî külliye yapıyoruz. Şadırvanıyla, kıraathanesiyle, kütüphanesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak. Camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılınan yerler değildir. Camilerimiz o mahallelerin, o semtlerin kültürel faaliyetlerini, dini etkinliklerini yerine getirdikleri mekânlardır. Alanın tamamı 2500 metrekare olup, üzerinde 350 metrekare ibadet alanı olacak. Ben hayırseverimiz Yusuf Bey'e teşekkür ediyor, şimdiden hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı olsun diyorum” dedi.