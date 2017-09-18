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18 Eylül 2017 13:43

İznik’te motokros yarışları nefes kesti

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı.

İznik’te motokros yarışları nefes kesti

18 Eylül 2017 13:43


İznik Elbeyli Er Meydanı’nda yapılan yarışlar büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışları AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da takip etti. Müezzinoğlu, “İznik her alanda olduğu gibi sporda da önemli işlere imza atıyor. Ben bu yarışın gerçekleşmesinde emeği geçen belediyemize, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na, ilgili kurum ve kuruluşlar ile herkese teşekkür ediyorum.Bu alanda bizlere heyecan dolu vakitler geçirecek olan sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum” dedi.




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