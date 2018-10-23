İznik'te mozaikle kaplı lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin tarlasında bulunan lahdin mozaikle kaplı olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyunu günlerdir meşgul eden lahdin detayları ortaya çıktı. Arkeologların üzerinde çalıştığı 4. yüzyıl Roma döneminden kalma mezarın daha önce çıkarılan diğer lahitlere benzemediği görüldü. Mermer lahit kapağının hemen üzerinde mozaikli alan tespit edildi. Alanı genişleten arkeologlar, opus tesselatum tekniğinde işlenmiş kare bordürler içerisinde kırmızı, yeşil, sarı, mavi ve siyah renkte, geometrik desenli mozaik alanı ortaya çıkarıldı. Akroterli denilen dört bir yanında çıkıntısı olan lahit mezarın üst kapağına da ulaşıldı. Mozaik ve lahit mezarın tamamının gün yüzüne çıkarılmasının ardından kesin bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos, M.Ö. 301'de İznik'i teslim aldığında şehrin adını karısı Nikaia olarak değiştirmiş. Bulunan o mezar Nikaia'ya ait olabilir" dedi.

İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen ise, "Nikaia'nın mezarı olduğu konusunda kesin bir şey söylemek için vakit henüz erken. Kazı yaptığımız alanda mozaik var. Mozaiğin hemen altında da lahit mezar var. Daha henüz mezarı açamadığımız için Nikaia'ya mı ya da başka birine mi ait olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Daha önce 2 lahit mezarın bulunduğu Hisardere köyü yolu Bayırdibi mevkiinde 10 dönüm zeytinlik Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı. Arkeolojik kazılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Müze Müdürlüğü başkanlığında Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in danışmanlığında yürütülüyor.