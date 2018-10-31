İznik'te Roma dönemine ait oda mezar bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 4 lahitin ardından 1'inci derece sit alanı ilan edilerek kamulaştırılan ve sorasında yapılan çalışmalarda bir lahit daha bulunan tarlada son olarak Roma dönemine ait oda mezar bulunduğu bildirildi.

İznik'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

Nekropol olduğu düşünülen bölgede geçtiğimiz ay yapılan kazı çalışmaları sırasında 1 lahit daha bulundu. 10 kişilik ekiple devam eden arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait oda mezar bulunduğu belirtildi.

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarın daha önceden yine defineciler tarafından kazılmak istendiği ortaya çıktı. Toprak yüzeyinde oluşan bir delikten oda mezarın içerisinde yine bir kapı girişinin olduğu görülüyor. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 16 Kasım 1992 tarih ve 2811 sayılı kararıyla "Bayırdibi Mevki Buluntu Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmişti.