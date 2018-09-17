İznik'te şampiyon belli oldu

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın şampiyon olan Elbeyli Mahallesi takımına cumhuriyet altını taktı.

İznik'te geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Şenol Türkoğlu ve Orçun Zeybek anısına AK Parti İznik Gençlik Kolları tarafından düzenlenen futbol turnuvasında 15 takım kıran kırana mücadele etti. İznik Belediyesi Spor tesislerinde gerçekleşen final müsabakalarını çok sayıda İznikli takip etti.

Turnuva'da birinciliği Elbeyli (Duygu Ekomini) alırken, ikinci Orhaniye Spor ve üçüncü ise Selçuklu Spor oldu. Ayrıca turnuvanın en genç ve centilmen takımı da Kaynarca Spor olarak belirlendi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın şampiyon olan Elbeyli Mahallesi takımına cumhuriyet altını taktı.