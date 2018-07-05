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05 Temmuz 2018 13:59

İznik’te triatlon heyecanı

Bursa’nın İznik Belediyesi, 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde altıncısı yapılacak triatlon yarışları için hazırlıklarını tamamlarken, yarışlara yüzlerce sporcu bekleniyor.

İznik’te triatlon heyecanı

05 Temmuz 2018 13:59


7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan İznik Triatlon Yarışlarında başlama ve bitiş noktaları, sporcuların konaklama yerleri, güvenlik ve alınacak çeşitli tedbirler konusunda bilgi verildi. İznik Günbatımı Halk Plajında gerçekleşecek olan yarışlara yüzlerce sporcu bekleniyor.


İznik Triatlonunda ilk yarış 8 Temmuz 2018 Pazar günü saat 08.45 ‘te erkekler kategorisi ile gerçekleşecek. İlk ödül töreni ise yıldız ödül töreni kategorisinde saat 13.00 yarış alanında yapılacak.


İznik Triatlonu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Sargın, “Medeniyet başkenti İznik’i sporun da başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Triatlon yarışlarımızı 7-8 Temmuz 2018 tarihinde federasyonumuz iş birliği ile ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu için ilçemiz otellerinde doluluk oranları yüzde 100 civarına ulaşmış durumda” diye konuştu.




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