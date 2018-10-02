İznik'te üretilen kabaklar yurt dışına ihraç ediliyor

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kadınların ellerinden geçen kabaklar yurt dışına ihraç ediliyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kabak üreten kadınları ziyaret ederek isteklerini ve önerilerini dinledi.

Geçtiğimiz haftalarda İznik'te başlayan kabak hasadıyla çiftçiler kabaklarını kesmeye başladı. Tarlada 1 TL ile 1,5 TL arasında satılan kabaklar yurt dışına ihraç ediliyor. Toplanan kabakları kasalara ilmek ilmek işleyen Boyalıcalı kadınları ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kadınlara kolaylıklar diledi.

Marmara Bölgesi'nin en güzel kabaklarının İznik civarında yetiştiğini belirten Boyalıcalı kadın üreticiler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizler ne olursa olsun, onun arkasındayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyoruz, farkındayız. Bu yüzden bizler kadın olarak üretmeye, çalışmaya, ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Belediye başkanımıza da bizleri ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştular.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da, “Bugün Marmara Bölgesi'nin en güzel kabaklarını toplayarak ilmek ilmek işleyip gerek ülkemizin dört bir köşesine gerekse de yurt dışına ihraç eden, üreten kadılarımızı ziyaret ediyoruz. Onlar ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduklarını bizlere iletiyorlar. Ülke ekonomisine üreterek, çalışarak katkıda bulunuyorlar. Rabbim kendilerine çalışma gücü versin. Kazançlarını ve mahsüllerini bol eylesin” dedi.