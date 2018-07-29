İznik’te yağmurdan etkilenen bölgelerde inceleme yapıldı

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın yerinde inceledi.

İznik’in Ömerli ve İnikli Mahallelerinde aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli Mahallesi girişinde bulunan 1 metre kalınlığında ve 2 metre yüksekliğinde istinat duvarı gelen sel nedeniyle yola yıkılırken, trafik bir süre kapandı. Ayrıca duvardan kopan taşlar vatandaşların tarlalarına yuvarlanarak ağaçlara zarar verdi. Bunun yanı sıra sel ile birlikte gelen topraklar yol ve evlerin önlerinde yüksek toprak yığınlarına dönüştü. İnikli Mahallesi’nde ise aşırı yağış ve fırtınaya daha fazla dayanamayan ahşap bir bina yıkıldı.

İncelemeler esnasında açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “Bugün Ömerli ve İnikli mahallelerimizi arkadaşlarımız ile birlikte ziyaret ederek, muhtarlarımız ile bir araya geldik. Geçtiğimiz gün kısa bir süre içerisinde bastıran yağmur ile birlikte gelen sel mahallelerimizde maddi hasara yol açtı. Ömerli mahallemizde yola çöken istinat duvarı bir süre yolun trafiğe kapanmasına yol açarak taşlar vatandaşlarımızın tarlasına yuvarlandı. İnikli mahallemizde bir ahşap bina yağmur ve fırtınaya dayanamayarak çökmüş vaziyette. Ayrıca sel ile birlikte gelen topraklar yollarda birikintilere neden olmuş durumda. Bizlerde yerinde inceleyerek hızlıca temizlik çalışmalarına başladık. Şükürler olsun ki vatandaşlarımızın ürünlerinde her hangi bir maddi kayıp yok. Rabbim ülkemizi milletimizi afetlerden korusun” dedi.