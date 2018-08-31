İznik’te yeniden ‘UNESCO’ heyecanı

Sadece Türkiye’ye değil insanlığa kalan evrensel bir miras olan İznik’in yapılacak çalışmalar sonucunda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne gireceğine inandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah bugün, bu anlamda bir milat olur” dedi.

"Basın toplantısıyla start"

15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne kabul edilen İznik’in asıl listeye alınması yönündeki çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla başlatıldı.

"İnsanlığa bırakılmış evrensel değer"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik’in sadece Türkiye’ye değil bütün insanlığa bırakılmış evrensel bir değer olduğunu ifade etti. Bölgenin milattan önce 2500 yıllarına kadar uzanan bir yerleşim tarihi olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Burası Bitinya Krallığı’na başkentlik yapmış, Roma İmparatorluğu’nun önemli şehirleri arasında yer almıştır. Osmanlılar tarafından fethedilinceye kadar, 4 imparatorun taç giydiği bir yer olmuştur” diye konuştu.

Yenilenen kadro ile etkin çalışmalar

Başkan Aktaş, İznik’teki UNESCO çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti. Sürecin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi için İznik Alan Başkanlığı görevine Prof. Dr. Murat Taş’ın atandığını dile getiren Başkan Aktaş, revize edilen kadro ile bölgenin turizmde hak ettiği konumlara gelmesi yönünde yürütülen çalışmaları etkinleştirdiklerini ifade etti. Başkan Aktaş, “Başta sur ve kapıların restorasyon çalışmaları, Roma Tiyatrosu, çini fırınları, sualtı bazilikası başta olmak üzere birçok alanda yapılan arkeolojik kazı ve düzenlemeler, Yeşil Camii, 1. Murat Hamamı ve Nilüfer Hatun İmareti gibi birçok anıt eserin restorasyonu, Yeşil Camii çevre düzenlemesi, İznik sahil düzenlemesi, Abdülvahap Tepesi düzenlemesi, surların çevre temizliği ve düzenlemesi, İznik Çevre Yolu, su-kanalizasyon-elektrik-fiber optik-doğalgaz altyapı çalışmaları, anayollarda ve diğer yollarda yapılan üst yapı ve peyzaj düzenlemeleri bu çalışmaların başında gelmektedir” şeklinde konuştu.

"Uzmanlarla adım adım hedefe"

İznik’in ‘dünya mirası antik bir kent olduğunun bilinciyle’ UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınabilmesi için yeni dönemde birçok proje geliştirdiklerini ve bunları tek tek uygulamaya almaya aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “İznik Alan Başkanlığı ve İznik konusunda çalışmaları bulunan alanında uzman akademisyenler ile uzun soluklu bir sürece girdik. Bu süreçte halkımıza, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, STK’lara ve her türlü paydaşa önemli görevler düşmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda ‘İznik’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için’ bir adaylık başvuru dosyası hazırlanacaktır. Kapsamlı dosya, ilgili kurulların onayından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmek üzere UNESCO’ya sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da ilçenin kurtuluşunun tarih, tarım ve turizme bağlı olduğunu anlattı. İznik’in sanayi kenti olma şansının bulunmadığını dile getiren Sargın, “Buna müsaade edenler, İznik’e ihanet etmiş olurlar. Bu bilinçle yola çıktıktan sonra, 2014 yılında UNESCO’nun yedek listesinde yerimizi aldık. Alan başkanlığının çabaları ile en kısa zamanda asıl listeye geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Toplantıda söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, İznik’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için Ankara’da aktif olarak görev alacağını kaydetti. Işık, bu konuda tüm paydaşların desteğini beklediğini ifade etti.