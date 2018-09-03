İznik’te yollara satıh kaplama

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Eşrefzade Mahallesi Topkapı civarındaki yol inşaatını inceledi. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam ettiklerini belirten Osman Sargın, “İlçemizde yol ve üst yapı çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Alt yapı işi biten sokaklarımıza vakit kaybetmeden asfalt döküyoruz. Gerek parke taşı, gerek sıcak asfalt ve gerekse de satıh kaplama çalışması ile sokaklarımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyoruz. Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın takdir ve destekleri çalışma azmimizi artırıyor” dedi.