Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmasında 3 medeniyetin izlerine rastlandı. Zafer Kapısı olarak da bilinen İstanbul Kapı’da yapılan arkeolojik kazılarda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait mermer bloklar halinde ve taştan döşenmiş yollar bulundu. Ayrıca tarihi şapelin izlerine rastlandı.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, üç farklı döneme ait taş yolların İstanbul Kapı’ya paralel bin 700 metre uzaklıktaki Yenişehir Kapı’ya kadar uzandığı görüldü. Bu tarihi yapı havadan görüntülendi.

Tarihi kapıda incelemeler yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 4 bin 970 metre ile Türkiye’nin en uzun ikinci surlarına sahip olduklarını hatırlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İznik’te tarihin ayağa kaldırılması noktasında hiçbir gayreti esirgemediğini anlatan Sargın, "Büyükşehrin yatırımıyla bu surları gelecek nesillere aktaracak olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Unesco tarafından kültürel miras geçici listesine alınan İznik surlarının en gösterişlisi olan 2 bin yıllık İstanbul Kapı’nın restorasyonu için 4.5 milyon TL harcanacak.

Şapel, bir nevî küçük Hıristiyan mâbedidir. Şapel, ayrı bir bina ya da bir ana binanın içinde ayrı bir oda, bölüm olmak üzere iki farklı türde görülebilir.