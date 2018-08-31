İznik’teki cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı

Olay, 27 Aralık tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Koç, S.U. ile 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Can U., tesadüfen ablasının cep telefonunda mesajları gördü. Can U., Koç’a aynı telefondan ablası adına mesaj atarak Karataş mevkiindeki zeytinlikte buluşma teklif etti. Koç da buluşmayı kabul etti. Arkadaşı Eşref C.’yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında U. ailesini gördü. Tartışmanın ardından Can U. silahla Koç’u vurarak öldürdü. Cinayetin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Onur U. ve Can U.’nun yargılanmasına İnegöl Ceza Mahkemesi’nde başlanıldı.

Hakim karşısına çıkarılarak savunmasını yapan sanıklardan Onur U., "Olay günü ben, eşim, abimin eşi, ablam ve annem olmak üzere çarşıya yılbaşı alışverişi yapmak için gitmiştik. Çarşıda alışveriş yaptıktan sonra geri döndük. Mahallede bir kalabalık vardı, annem ve babama kardeşim Can’ın arabasıyla hızlı bir şekilde ayrılıp gittiğini söylemişler. Annem ve babam kardeşimin peşinden koşarak gitmişler. Ben de onların peşinden koştum yola doğru gittiğimde patika bir yolda kardeşimin aracını gördüm. Kardeşim Can’ın Eşref C. ile kavga ettiğini gördüm. Annem Eşref’in üzerine kapanmış yapma diyordu. Babam da kardeşim Can’ı çekiştiriyordu. Sonra babamın haydi binin arabaya şeklinde sözlerini duydum. Can’ın arabasına binip oradan ayrıldık. Kavganın ardından kardeşim Can, buradan gidelim diyordu. Aracına binip Gemlik’e gittik. Gemlik’te kardeşim Can’ın haber bültenlerine girdiğini gördüm. Can ’sadece kavga ettik korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, ben onu vurmuşum’ diyerek anlatıyordu. Kardeşimin kullandığı silah hiç elime geçmedi. Suçu kabul etmiyorum” dedi.

Suça sürüklenen çocuk Can U. ise savunmasında, “Olay günü ben işten gelmiş oturuyordum. Ablam Serpil ile telefonumuzu ortak kullanıyorduk, telefonu kız arkadaşımla mesajlaşma amacıyla aldım, bir süre sonra telefona yabancı bir numaradan mesaj geldi, bu mesajı ablama gösterdim ablam numara yabancı olduğu için mesajın kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine gelen numarayı kopyalayıp WhatsApp üzerinde kimin olduğu buldum. Tekrar ablama gösterdim biraz zorladım, ablama bağırdım sonrasında ablam olayı anlattı. Ablam, Hüseyin Koç tarafından cinsel ve sözlü tacize uğradığını söyledi. Hüseyin ile mesajlaşmaya devam ettim. Bir gün sonra işten erken çıkıp Hüseyin ile buluştum. Hüseyin’in yanına gitmeden, evden yanıma silahımı almıştım. Hüseyin’in yanına gittiğimde küfürleştik. O sırada Hüseyin bana yumruk salladı. O sırada kaçarken silah patladı, Hüseyin yere düştü. Yere düşüncü korktum panikledim, kaçmaya başladım. Kaçarken Eşref denk geldi. Onla da kavga etmeye başladım. Babam o sırada gelip bana tokat attı. Arabaya binip mahalleye geldik. mahallede birkaç kişi, buradan gitmeniz gerek dediler. Biz de korktuk Gemlik’e gittik. Gemlik’te İznik haberlerine baktım, Hüseyin’in öldüğünü öğrendim. Ben maktulü öldürmek için olay yerine gitmemiştim” dedi.

Tanık Eşref C. ise, “Serpil ile Hüseyin tarlaya giderek konuşmaya başladı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra Serpil’in kardeşleri, babası ve annesi geldi. Babası, Onur’a bir silah verdi. O sırada Hüseyin kaçacaktı. Onur havaya ateş etti. Ardından da Hüseyin’e ateş etti. Hüseyin yere düştü. Hüseyin’in öldüğünden emin olana kadar başında beklediler. Bana da seni de öldürürüz dediler. Hüseyin’e ateş eden Onur’dur” dedi.

Mahkeme Onur U. ve Can U.’nun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmanın 29 Kasım tarihine ertelenmesine karar verdi.