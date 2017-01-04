İznik’ten Gölcük’e jest

İznik Belediyesi Meclisi’nin 2017’deki ilk toplantısında Göl Sahil Caddesi’nin ismi Gölcük Caddesi olarak oy birliği ile değiştirildi.

İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Sargın başkanlığında 18 gündem maddesi ile başladı. Sargın, "2017 yılı 2016 yılından daha huzurlu, daha sağlıklı ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Allah bu memleketin evlatlarına zeval vermesin. Cenabı hak bu memleketin üzerine tuzaklar kuranlara fırsat vermesin. Bu vatan için, bu memleket için kötü emeller besleyenleri de Allah kahretsin" dedi.

Toplantı, Aralık ayın alınan kararların özetlerinin okunmasıyla devam etti. Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından İznik’teki 17 mahallede, 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme Kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere çalışma yapılacak 17 mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi belirlenerek oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca İznik’teki bazı cadde ve sokaklarda isim değişikliğine gidildi. Mansur sokağın ismi Kaymakam Hüseyin Avcı Caddesi, Göl Sahil Caddesi ise Gölcük Caddesi olarak oy birliği ile değiştirildi.