JAK, Uludağ’da hayat kurtarıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, kayak sezonun başlaması ile birlikte Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri (JAK) ve asayiş ekipleri adeta nefes almadan çalışıyor. Geçtiğimiz sezon boyunca 19 kişiyi donmaktan son anda kurtaran ekiler bu yıl Aralık ayında bu sayıyı ikiye katladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kayak sezonu hızlı başladı. Uludağ’ın güvenliğinden sorumlu JAK ve asayiş timleri gece gündüz nefes almadan çalışıyor 14 kişilik ekip 5’erli 2 tim halinde sabah 09:00 akşam 18:00 saatleri arasında çalışırken 3 kişi ise gece nöbete kalıyor. Her hangi bir olay anında anın da müdahale eden timlerin bünyesinde 13 adet kar motoru bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 19 kişiyi son anda donmaktan kurtaran JAK timleri bu yıl sezonun ilk ayında bu sayıyı ikiye katlamış durumda. Aralık ayında karda mahsur kalan 35 kişiyi kurtaran ekipler 6 kayıp olayını çözüp kayarken yaralanan 49 kişiyi de kar motosikletleriyle taşıyıp 112 ekiplerine teslim etti. Ocak ayında ise ekipler 4 gün içerisinde 3 kişiyi donmaktan kurtarırken, kayarken yaralanan 11 kişinin imdadına yetişti. Ayrıca JAK timleri bu yılbaşı gecesi bütün ekip olarak yol kenarlarında bekleyip Uludağ’ın asayişi için seferber oldu.



Önlemler arttırıldı

Her sene alışılan kaybolma olaylarının önüne geçebilmek için Jandarma bu yıl Uludağ’da tedbirleri arttırdı. Pistlerde kayakçıların pistlerden çıkıp kaybolmalarının önüne geçebilmek için bazı bölgelere ışıklı levha konuldu. Ayrıca pistin bittiğini belirtmek amacıyla ormanlık alan ile pist arasına file çekilip iki bölge birbirinden ayrıldı. Dağcılık ve kamp faaliyetlerinde bulunacak kişilerin bu yıl Uludağ’a çıkışları geçmiş yıllardan çok daha zor olacak. Çünkü bu kişiler Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğünden izin almak zorunda. İlçe Kaymakamlığı’na, faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihini, kullanacakları güzergahı, konaklama yerlerini, alan kılavuzunun ve kişilerin kimlik fotokopilerini, kan grupları ve telefon numaralarını bildirip, aldıkları izini ise 48 saat öncesinden jandarmaya ulaştırmaları gerekiyor. Aksi halde Uludağ’a çıkmalarına izin verilmeyecek. İzinsiz giderlerse de ceza yazılacak.