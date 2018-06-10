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10 Haziran 2018 13:47

Jandarma 179. yılını vatandaşlarla kutladı

Jandarma Teşkilatı’nın 179.

Jandarma 179. yılını vatandaşlarla kutladı

10 Haziran 2018 13:47

kuruluş yıl dönümünde vatandaşlara sürpriz kutlama yapılarak şeker ve çocuklara oyuncak dağıtıldı.


Yol kontrollerinde şeker ve oyuncaklarla sürücüleri karşılayan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, çocuklarla da yakından ilgilendiler.


İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt’un da eşlik ettiği çalışmalar, aynı zamanda drone ile de izlendi. Araçları durdurarak ’Tak Bul’ sistemi ile kimlik kontrolü yapan jandarma personeli, bir yandan da vatandaşlara jandarma teşkilatını tanıtma imkanı oldu.


Yapılan çalışmalarda çocuklara yönelik hediyeler verilirken çocukların hem hediyelere, hem de jandarma personeline yönelik ilgileri de dikkat çekti. Engürücük uygulama noktasında düzenlenen çalışma, öğlen saatlerine kadar devam etti.




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