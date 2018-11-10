Jandarma bin personelle uygulama yaptı, 60 kişiyi yakaladı

Farklı suçlardan aranan 60 şahıs yakalanırken, 118 araca ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, şehirdeki huzur ve güven ortamının devamlılığı için 95 ayrı noktada huzur uygulaması yaptı. Bin 111 jandarma personelinin iştirakiyle yapılan uygulamada toplam 16 bin 502 şahsın genel bilgi taraması (GBT) kontrolleri ile 5 bin 947 araç sorgusu yapıldı. Uygulamada farklı suçlardan hakkında arama kararı bulunan 60 şahıs yakalanırken, toplam 118 araca da ceza kesildi.