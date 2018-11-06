Jandarma Fetih Müzesi'nde

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve beraberindeki askerî personel, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethini 3 boyutlu anlatan Fetih Müzesi'nde bir süre önce Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Tuğgeneral Hakan Saraç ile Yargıtay Üyesi Sinan Sezer'i ağırladı. Başkan Dündar, misafirlerine dünyanın tam panoramik en büyük müzesi hakkında bilgiler verdi. İlk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloları inceleyen Tuğgeneral Saraç ve beraberindekiler, daha sonra kütüphane, amfi sahne, sinema salonu ve idari bölümleri gezdi. İl Jandarma Komutanlığı heyeti, 42 metre açıklığındaki küreye çıktıklarında ise 3 boyutlu panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceledi.

Osmanlı tarihini farklı bir şekilde anlatan bu eserin çok etkileyici olduğunu ifade eden Tuğgeneral Hakan Saraç, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezerek, tarihi bir yolculuğa çıktık. Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Gerek mimarîsi, gerekse sahip olduğu teknik ve sanat özellikleri yönünden oldukça değerli olan bu müzenin Bursa turizmini hareketlendireceğini de düşünüyorum. Bu güzide eseri kazandırdığı için Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.