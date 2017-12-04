Jandarma kumar oynatan derneklere göz açtırmıyor

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, ‘Avrasya Kültür ve Dayanışma Derneği’ ile ‘Çam ve Meşe Ağaçlarını Koruma Derneği’ adı altında faaliyet gösteren derneklere kumar oynattığı gerekçesiyle baskın yaptı. Lokallere yapılan baskında, derneğe üye olmayan kişilerin derneğe girdiği ve tombala çekilerek kumar oynatıldığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda, kumar makinesi, çok sayıda kart, pul ve oyun markaları ele geçirildi. ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan N.D. ve M.Ö. adlı şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde, bir asker kaçağı ve kimlik bildiriminde bulunmayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.