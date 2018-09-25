Jandarma moloz döken sürücüyü suçüstü yakaladı

Bursa'da jandarma ekipleri, boş araziye moloz döken kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Çekrice Mahallesi'nde bulunan hazine arazilerine inşaat atığı ve moloz döküldüğü bilgisine ulaştı. Daha önceden de aynı bölgeye başka bir şirket tarafından moloz döküldüğünü tespit eden ekipler, bir inşaat firmasına ait kamyonu bölgeye inşaat atığı dökerken suçüstü yakaladı. Şirket yetkilileri ve araç sürücüsü hakkında 2872 sayılı çevre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.