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31 Aralık 2016 15:42

Jandarma Uludağ’da kuş uçurmuyor

Jandarma Uludağ’da kuş uçurmuyor

31 Aralık 2016 15:42

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Uludağ yolu 8’inci kilometre ve Milli Park girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri yılbaşı tatili için gelen araçları didik didik arıyor.
Jandarma ekipler, Bursa Uludağ’da güvenlik önlemi aldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 Trafik Timi, 6 Asayiş Timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timi, 1 bomba arama köpeği, 1 narkotik köpeği, 2 kadın personelle istihbarat ve kaçakçılık ekipleri Uludağ’da adeta kuş uçurmuyor. Milli Park girişinde durdurulan otomobiller narkotik ve bomba köpekleri tarafından arandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından detaylı inceleniyor.
Uludağ’a çıkan yerli ve yabancı turistlerin tek tek kimlik kontrolleri yapılırken yoğun kar yağışı nedeniyle de zirveye araçların zincirsiz çıkmalarına izin verilmiyor.



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