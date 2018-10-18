Jandarmadan balıkçılara seminer

Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçelerinde balıkçılara jandarma tarafından seminer verildi. Balıkçılarla bir araya gelen ekipler, kurallara uymayanlara ceza kesileceğini hatırlattı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timi personelleri, İznik ve Orhangazi ilçelerinde Su ürünleri kooperatifi üyesi balıkçılarla bir araya geldi. Balıkçılara seminer veren jandarma ekipleri, özellikle av yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Seminerde balıkçılara 15 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan av yasağı, 1380 sayılı su ürünleri kanunu, çevre kanunu, bağlanma kütüğü, iç su araçları yönetmeliği, ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen yasaklarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma ekipleri, balıkçılara aynı zamanda zaman, boy, tür, yer yasağına uymama, yasak zaman ve yerde av aracı bulundurma, yasak balık satma, nakletme, şahısların ruhsatsız avlanması, tekne ruhsatı olmadan avlanma, ruhsat göstermeme, doğru bilgi ve belge vermeme akarsuların engellenmesi, göle zararlı madde dökme kurallarının ihlali hakkında da bilgiler verdi. Bu kurallara uyulmadığı takdirde cezai müeyyide uygulanacağı hatırlatıldı.