Jandarmadan çocuklara eğitim

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrencilere faaliyetlerini ve yeni teknolojik donanımlarını anlattı.

Programa Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Programda ilk sözü alan Okul Müdürü Tuncay Özkan; ’’Jandarmamız teknik ve fiziki olarak önemli bir seviyeye ulaştı. Teşkilat olarak beraberinde de insan ilişkileri ile örnek oluyorlar. Bizlere olan ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.

Ardından söz alan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt; ’’Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir arada olmaktan, onlara bu şerefli mesleği anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Jandarması kuruluş yılı olan 1839’dan itibaren Türk Milletinin canını, malını korumak için büyük bir özveri gösteriyor. Jandarma Teşkilatı yüksek teknolojiye ulaşmış araçlarıyla da, hizmet vermeye devam ediyor. Çağın gereklerine göre değişen ve gelişen araçlar, bizler için de önem arz etmektedir’’ dedi.

Konuşmaların sonunda okul öğrencileri tarafından hazırlanan dans programı davetlilerden büyük ilgi gördü İlçe Jandarma Komutanlığı Köpek Timi ve Binbaşı Barış Bozkurt’un kullandığı Drone de öğrencilerin ilgi kaynağı oldu. Programın devamında Jandarma ekipleri kullandığı ekipmanları da tanıttı. Program Okul Aile Birliği ve veliler tarafından hazırlanan ikramla son buldu.