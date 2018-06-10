Jandarmadan çocuklara hediye

yıl dönümü nedeniyle İnegöl’e bağlı Hamamlı Mahallesi mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara hediyeler takdim ettiler.

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İnegöl’de farklı bir etkinliğe imza atıldı. Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde uygulama yapan ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, durdurdukları araçlardaki çocuklara karne sürprizi yaptılar. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan jandarma amblemli frizbi ve zekâ küpü hediye edilen çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşarken, ekipler ayrıca durdukları araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundular.

Jandarma tarafından kendilerine hediyeler verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar ise, Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladılar.