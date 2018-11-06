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Jandarmadan çocuklara trafik dersi

Bursa’nın İznik ilçesinde, Jandarma Komutanlığı Trafik Timi personeli, ilköğretim öğrencilerini trafik hakkında bilgilendirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, Jandarma Komutanlığı Trafik Timi personeli, ilköğretim öğrencilerini trafik hakkında bilgilendirdi.


Verdiği eğitimle çocuklara trafik kurallarını öğreten jandarma ekipleri, böylelikle çocukların yolda yürürken daha dikkatli olmasını hedefliyor. İznik ilçesinde düzenlenen seminerde 5 öğretmen 98 öğrenci trafik kurallarına karşı daha fazla bilgi sahibi oldu. Seminerlerin süreceği öğrenildi.

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