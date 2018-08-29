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29 Ağustos 2018 11:05

Jandarmadan FETÖ’ye yapılan operasyonda 17 rütbeli asker gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.

Jandarmadan FETÖ’ye yapılan operasyonda 17 rütbeli asker gözaltına alındı

29 Ağustos 2018 11:05


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonel telefon hattıyla haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen ve 14 astsubay ile 9 ’mahrem imam’ hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı çıkarılan şahıslarla ilgili idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu zanlılardan 2’sinin aktif görevde olduğu bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.




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