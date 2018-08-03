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03 Ağustos 2018 16:14

Jandarmadan "huzur’’ operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, umuma açık yerlerdeki vatandaşların GBT sorgulamaları yapıldı.

Jandarmadan

03 Ağustos 2018 16:14


Jandarma ekipleri, önceki akşam geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Jandarma Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat birimlerinden 35 personelin iştirakiyle iki farklı noktada yapılan uygulamada 615 şahsın sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli sebeplerden dolayı arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Bir kişi ise gözaltına alındı. Yanında kimlik bulundurmayanlara 335 lira para cezası kesildi.


18.00-22.00 saatleri arasında araçlar üzerinde yapılan uygulamada ise 122 araç sorgulandı, 4 aracın sahibine eksik evraklardan dolayı toplam bin 326 lira cezai müeyyide uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. Bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 38 iş yerinde yapılan kontrolde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.




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