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16 Eylül 2017 11:48

Jandarmadan okul servisi sürücülerine eğitim

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, jandarma trafik ekipleri tarafından okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Jandarmadan okul servisi sürücülerine eğitim

16 Eylül 2017 11:48


Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri 269 No’lu Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi idari binasında okul servisi sürücülerine eğitim verdi. Pazartesi günü 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle öğrencileri taşıyan servis sürücülerini jandarma bilgilendirdi. Son yıllarda meydana gelen kazaların örnek olarak anlatıldığı toplantıda, öğrenci indirme ve bindirme hususlarında yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Servislerde bulunması gereken donanımlar ve trafik kurallarına uyulması gerektiği yönünde de bilgilendirme yapıldı.




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