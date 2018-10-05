Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da tarihi sikkeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dürdane Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla harekete geçti. Bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan İ.C. ve T.A.'nın üst aramasında 16 adet sikke (madeni para) ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sikkelere el konuldu. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.