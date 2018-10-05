İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’da tarihi sikkeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi sikkeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dürdane Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla harekete geçti. Bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan İ.C. ve T.A.'nın üst aramasında 16 adet sikke (madeni para) ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sikkelere el konuldu. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.