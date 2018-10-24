Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'nde ikamet eden H.Z.'nin evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli dönemlere ait 170 adet sikke, 1'er adet el yazması kitap, pirinç mühür, yaprak desenli kolye, madeni obje, bronş, 4 adet yüzük, 2 adet haç kolye, 6 adet ok ucu, 32 adet dönemi tespit edilemeyen belge olmak üzere 219 adet tarihi eser ve dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen objeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.