Jandarmanın kaçak midye operasyonu termal kamerada

Jandarmanın termal kamera takılı dronesi havadan kaçakçıları böyle görüntüledi.

Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir tıra 34 plakalı minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslara idari para cezası kesildi. Termal kamera takılı jandarma kontrolündeki drone kilometre uzaklıktan havalanıp kaçakçıların bulunduğu bölgeden görüntü verdi. Kısa sürede dronenin bulunduğu konuma gelen ekipler zanlıları yakaladı. O anlar dronenin termal kamerasına an be an yansıdı.